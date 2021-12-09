Блинкен о конфликте России и Запада: На кону стоит нечто большее, чем даже Украина

Издание отмечает, что на встрече шла речь о возможных вторжениях РФ на территорию Украины и Китая в Тайвань. Госсекретарь США назвал попытки РФ и Китая расширить свою территорию таким образом “серьезной ошибкой с серьезными последствиями”, но отказался подробно описывать возможные ответные меры США в этих случаях.

Он напомнил, что президент США Джо Байден обещал России применить “эффективные экономические меры” в случае вторжения, и выразил надежду, что видеоконференция Байдена и президента РФ Владимира Путина повлияет на российского лидера.

Блинкен подчеркнул, что требование России гарантий непринятия в НАТО новых членов выводит нынешнее противостояние РФ и Запада за рамки вопроса об Украине.

“На кону стоит нечто большее, чем даже Украина, и это действительно затрагивает основополагающие принципы того, как функционирует или должна функционировать международная система… Мы ясно дали понять, что считаем неприемлемым, когда одна страна пытается указывать другой, каким должен быть ее выбор, в том числе в вопросе о том, с кем ей вступать в ассоциации. Изменение границ силой неприемлемо… И если эти основополагающие принципы будут оспариваться, и это будет происходить безнаказанно, это подорвет всю систему”, – сказал госсекретарь США.

Он еще раз подчеркнул, что “двери НАТО остаются и будут оставаться открытыми для тех, кто стремится к членству и может соответствовать критериям”.

Чиновник также заверил, что Россия всегда может высказать, что ее беспокоит в сфере безопасности, и в США готовы обсудить это.

Госсекретарь отметил, что дальнейшая военная помощь США Украине, ее характер и масштаб, будут зависеть “от того, что делает или не делает Россия в плане продолжения эскалации, в плане совершения новых актов агрессии против Украины”.

Контекст:

С конца октября западные СМИ пишут, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

18 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Скопление войск РФ возле границы Украины “будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января”, подчеркнул он.

По оценке украинской разведки, вблизи украинско-российской границы и на оккупированных территориях Украины РФ сосредоточила уже более 94 тыс. российских военных. Министр обороны Украины Алексей Резников не исключает, что эта цифра скоро может возрасти до 175 тыс.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе и прозрачности намерений.

7 декабря Путин и Байден провели разговор по защищенному каналу видеосвязи. Он продлился более двух часов.

В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил “глубокую обеспокоенность” Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о “решительных экономических и других мерах” в случае вторжения в Украину, призвав к деэскалации ситуации.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины. “Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений”, – сказал он.

В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

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