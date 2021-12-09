Основательница Wildberries Бакальчук стала лидером среди миллиардеров мира

…по приросту состояния в процентах.

Основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук стала лидером среди всех миллиардеров мира по процентному приросту состояния в 2021 году по подсчетам Forbes. Об этом сообщается на сайте издания.

Как подсчитали в Forbes, состояние Бакальчук увеличилось более чем на 1000%. Согласно данным рейтинга Forbes Real-Time, Бакальчук находится на 165-м месте среди богатейших людей планеты ($13 млрд). В российском рейтинге богатейших бизнесменов Бакальчук занимает 13 место.

В августе 2021 года сообщалось, что Татьяна и Владислав Бакальчуки впервые вошли в рейтинг Forbes богатейших семей РФ и возглавили его: их состояние увеличилось за год на $12 млрд.

Другой россиянин, чье состояние выросло больше всего, — основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. По данным Forbes, он увеличил свое состояние более чем на 400% (с $3,4 млрд до $17,2 млрд). В российском списке Forbes 2021 года он сейчас занимает девятое место, тогда как в прошлом году занимал 30-е.

Суммарное состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $145 млрд (+30%), подсчитали в Forbes.

По процентному росту РФ заняла второе место в мире после Индии ($210 млрд долларов, +41%), по деньгам — третье после США ($945 млрд, +23%) и Индии.

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Лидером по приросту состояния, по информации издания, стал осователь Tesla Илон Маск (+$110 млрд за год). Маск возглавляет список самых богатых людей мира с состоянием $273 млрд. Общее состояние всех 2662 миллиардеров мира за год, по данным Forbes, выросло до $13,6 трлн (+$1,6 трлн).

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