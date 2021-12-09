 

Авария с 95-летним ветераном привела в шок мэра Ялты

09.12.2021, 13:40, Новости дня
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В Ялте неизвестный водитель сбил 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Медведя, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«Очень хочется посмотреть этому «герою» или «героине» в глаза. Шокировало видео, на котором снято, как машина сбивает в Ялте пожилого мужчину. И что самое ужасное – водитель покинул место происшествия. Не вышел, не извинился, не сказал состояние», – сообщила глава города в Facebook.

Она пояснила, что в аварии пострадал почетный житель города, ветеран войны Анатолий Яковлевич Медведь, отметивший несколько дней назад юбилей.

«Связалась с ним, чтобы узнать о самочувствии. Слава богу, чувствует себя хорошо, к правоохранителям обращаться не стал. Сделаю это лично», – сказала градоначальница.

Она попросила жителей Ялты, которым известна личность нарушителя, сообщить об этом в правоохранительные органы.

«Нельзя оставлять безнаказанным такой низкий поступок», – заключила она.



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