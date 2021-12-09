 

Рябков заявил об отсутствии данных о предложенной Байденом встрече по Украине

09.12.2021, 13:40, Новости дня
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Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что ему ничего неизвестно о предложении президента США Джо Байдена провести встречу по Украине.

«Мне неизвестно ни о какой встрече. Я видел комментарий президента США на эту тему», – передает его слова РИА «Новости».

Рябков также уточнил, что РФ и США пока не назначили спецпредставителей по проработке решений разговора Путина и Байдена.

Напомним, президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что РФ якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» РФ на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлен.



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