 

Путин поблагодарил Меркель за многолетнее сотрудничество

09.12.2021, 13:40, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с Ангелой Меркель, которая покинула пост канцлера Германии, и поблагодарил ее за сотрудничество.

«Путин тепло поблагодарил Ангелу Меркель за многолетнее плодотворное сотрудничество, подчеркнув ее значительный вклад в развитие российско-германских отношений», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Меркель также выразила признательность президенту РФ за совместную работу и пожелала успехов в налаживании диалога с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«Ангелу Меркель, как отметил Владимир Путин, всегда будут рады видеть в России», – добавили в Кремле.

Ранее Путин обратился к Меркель на «ты» и отметил высокий авторитет немецкого политика.

«Отношения Путина и Меркель носили не просто характер диалога лидеров двух стран, у них был и какой-то человеческий, личностный мотив», – сказал газете ВЗГЛЯД германовед Александр Камкин.



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