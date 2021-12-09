Две вдовы, двое наследников: что стало с семьей Жени Белоусова, о которой почти никто не знал

В конце 80-х Женя Белоусов превратился в настоящую звезду и несбыточную мечту большинства советских девушек. Продюсированием 25-летнего мужчины занялись Виктор Дорохин и Любовь Воропаева. Они придумали для певца легенду и превратили взрослого человека, у которого уже подрастала маленькая дочка, в 18-летнего мальчишку. Белоусов предстал перед публикой как сирота, романтик и похититель женских сердец. Но в реальной жизни Женя был совсем не похож на юнца, которым был на сцене.

По словам близких артиста, он был настоящим бруталом, любителем серьезного оружия и не давал себя в обиду. Несмотря на то, что Белоусов быстро возненавидел свой слащавый образ, признаться в этом он смог только спустя время. К тому же, первые полгода он даже не встречался с прессой – все интервью давала Любовь Воропаева. Зато потом артист открыто признавался, что не любит Белоусова, и всаживал пули в плакаты с изображением себя в роли звезды.

2 июня 1997 года Женя ушел из жизни в институте Склифосовского, где провел последние несколько месяцев своей жизни. Исполнитель попал туда с панкреатитом, пережил операцию на головном мозге, пошел на поправку и неожиданно скончался из-за инсульта в день своей выписки. Многие фанаты так и не узнали, что любимый кумир ушел из жизни не таким уж свободным и молодым, каким казался. У Белоусова остались две вдовы с одинаковым именем и двое детей.

Елена Белоусова была официальной женой исполнителя с 1993 года, а Елена Савина – его последней возлюбленной. Судя по всему, артист успел развестись с супругой за пару лет до смерти и планировал жениться на Савиной, но этого так и не случилось. Обе женщины не смогли устроить личную жизнь.

Елена Савина вышла замуж через полтора года после смерти возлюбленного и родила дочку, которую назвала в его честь. Однако в 2020 в студии программы “Секрет на миллион” женщина призналась, что уже 10 лет одна, потому что до сих пор любит давно погибшего певца. В свое время Савина подпевала Белоусову, потом стала выступать с его песнями и под его фамилией, но в итоге связала жизнь с искусством.

Елена Белоусова, бывшая супруга исполнителя, тоже не нашла счастья в личной жизни. Женщина занимается эзотерикой и каждый год оставляет в своем “Инстаграм” послания в дату смерти и дня рождения Жени Белоусова. Еще до свадьбы с артистом женщина подарила ему дочь – Кристину Белоусову. Сейчас девушке 34 года. Она увлекается танцами, восточной культурой, много путешествует и воспитывает сына, который родился в прошлом году.

Помимо наследницы, у Жени остался внебрачный сын Роман. С его матерью, своей саксофонисткой Оксаной Шидловской, певец закрутил короткий роман. Даже спустя годы женщина не смогла простить Савину, которая якобы увела у нее возлюбленного. Сейчас Роману 29 лет. Парень вырос очень похожим на знаменитого отца и увлекся экстремальным отдыхом. Кроме того, наследник звезды выступает со старыми хитами и даже исполняет песни отца.