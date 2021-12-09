Грузия отказалась участвовать во встрече «три плюс три» по Южному Кавказу

МИД Грузии заявил, что не направит делегацию в российскую столицу, где в пятницу пройдет первая встреча по Южному Кавказу на уровне заместителей министров иностранных дел России, Турции, Ирана, Азербайджана и Армении, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Ранее предполагалось создать формат «три плюс три», но в Тбилиси заявили, что «неприемлемо» участие вместе с Москвой.

Грузия предлагает Азербайджану и Армении собственные посреднические усилия, а Россию обвиняет в «оккупации» Абхазии и Южной Осетии.

О первом заседании платформы в пятницу сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство. Там напомнили, что формат инициирован президентами Турции и Азербайджана.