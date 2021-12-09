Задержан гендиректор АО «Транснефть-Верхняя Волга»

В Нижегородской области задержали гендиректора АО «Транснефть-Верхняя Волга», его подозревают в получении взятки, сообщили в региональном следственном управлении СК.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере», он задержан, сообщается на сайте ведомства.

«По версии следствия, с 2017-го по декабрь 2021 года подозреваемый, находясь на территории Нижегородской области, создал организованную группу, в состав которой входили подчиненные сотрудники для получения взяток от коммерческих организаций, выполняющих подрядные работы по договорам с акционерным обществом. Согласно разработанной схеме участники группы получали в виде взяток 5-10% от суммы заключенных контрактов», – указали в СК.

Каждая взятка составляла порядка 1 млн рублей, сумму всех взяток установят в ходе расследования, добавили в ведомстве.

«Транснефть-Верхняя Волга» является дочерним предприятием ПАО «Транснефть», занимается транспортом нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам на НПЗ в Центральной России.

Между тем, на сайте компании в четверг сообщили, что гендиректором организации назначен Виктор Александров, работающий в системе «Транснефти» уже 20 лет. С 2018 года Александров занимал должность заместителя гендиректора по эксплуатации нефтепродуктопроводов ООО «Транснефть – Балтика». С 2019 года и до момента своего последнего назначения работал главным инженером АО «Транснефть-Верхняя Волга».