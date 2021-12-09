Мнение: Три группы пассажиров, для которых русский не родной

В Москве вялотекущий скандал из-за указателей на узбекском и таджикском. На станциях метро «Лесопарково» и «Прокшино» в виде эксперимента сделали указатели на иностранных языках, чтобы наши гости из Азии, которые часто бывают там по дороге в миграционный центр, могли ориентироваться с комфортом.

Это мировая практика. К примеру, в метро Нью-Йорка есть надписи на русском языке:

https://twitter.com/levikcom/status/1301287349079416838

Представитель по правам человека, однако, полагает, что указатели на языках мигрантов надо убрать, чтобы сделать некомфортной работу в России без знания русского языка:

https://moskvichmag.ru/gorod/glava-soveta-po-pravam-cheloveka-potreboval-ubrat-iz-metro-ukazateli-dlya-migrantov/

И действительно: ни Европа, ни США никак не могут служить примерами грамотной миграционной политики. В последние десятилетия они развели у себя полный интернационал, который на одном континенте вылился в этнические гетто и этническую преступность, на другом — в жуткое движение BLM.

Полагаю, следует чётко различать три группы пассажиров: коренных жителей, гастарбайтеров и туристов.

Если в стране есть коренные жители, говорящие на отдельном языке, и если этот язык для них первый, значит этот язык должен быть государственным — или в регионе, где эти самые жители компактно живут, или во всей стране. В России так и есть: во многих наших регионах государственных языков больше одного. Напротив, некоторые республики бСССР проводят откровенно варварскую политику, не делая русский язык государственным, принуждая живущих там русских учить местные вымирающие языки.

Если в страну массово едут туристы, правила вежливости и здравого смысла требуют создания вдоль туристических маршрутов указателей на туристических языках: где-то на английском, где-то на китайском, например. Туристы приезжают, оставляют нам деньги, потом уезжают с хорошими воспоминаниями о России. При грамотной организации процесса любой стране они только на пользу — полагаю, не нужно объяснять, почему.

Если же в страну едут мигранты-гастарбайтеры, ещё и с прицелом получить вид на жительство или гражданство, они должны изначально принимать всю культуру новой страны — включая, разумеется, и язык. Разумно проверять это прямо на границе: мигрант должен сносно говорить на русском, уметь читать документы на русском языке, иметь базовое представление о нашей культуре и явно декларировать готовность следовать нашим традициям. В конце концов, когда русские едут куда-то работать, при получении визы от них обычно требуют знания местного языка.

Гастарбайтер, который не может прочесть указатель на кириллице — или явный, или потенциальный преступник. Мне кажется, если и делать указатели на языках стран, из которых к нам едут рабочие мигранты, так только для того, чтобы повесить рядом видеокамеру, и автоматически сканировать лица тех, кому эти указатели нужны.

Повторюсь, Европа и США наглядно показали нам, как делать не нужно. С нашей стороны было бы очень глупо повторять чужие ошибки.