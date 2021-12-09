 

Hовый канцлер Германии Олаф Шольц принял присягу — эра Меркель завершилась

09.12.2021, 12:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Олаф Шольц провозглашён новым канцлером Германии, пишет немецкий телеканал Das Erste. После прошедшего в бундестаге голосования он получил верительную грамоту от президента страны Франк-Вальтера Штайнмайера и принял присягу. Уходящего после 16 лет правления канцлера Ангелу Меркель перед этим проводили продолжительными аплодисментами.

Олаф Шольц — новый федеральный канцлер. Из многих стран поступили поздравления. 395 депутатов сегодня утром проголосовали за него — это явное большинство, хотя и немного меньше, чем возможное число голосов от коалиции «Светофор». Министры первого правительства Германии, состоящего из СДПГ, зелёных и СвДП, тоже вступают в должности сегодня. Эра Меркель, таким образом, завершается. Шольц — четвёртый канцлер ФРГ от социал-демократов после Билли Брандта, Гельмута Шмидта и Герхарда Шрёдера.

Вскоре после одиннадцати Олаф Шольц получает во дворце Бельвю свою верительную грамоту.

ФРАНК-ВАЛЬТЕР ШТАЙНМАЙЕР, президент ФРГ: От имени Федеральной Республики Германия, на основании статьи 63 Конституции, абзац 2, предложение второе, я провозглашаю господина Олафа Шольца федеральным канцлером. Господин федеральный канцлер, мои искренние поздравления.

От социал-демократа — социал-демократу. С утра в бундестаге цветы уже наготове, последний этап для Олафа Шольца на пути к канцлерству может начинаться. Но сначала в центре внимания ещё раз оказывается его предшественница.

БЕРБЕЛЬ БАС, председатель бундестага: Я приветствую на почётной трибуне действующего федерального канцлера, госпожу доктора Ангелу Меркель.

Меркель поначалу встаёт лишь на короткое время, но аплодисменты в зале заседаний не стихают долго — очень долго. Завершение 16-летней эры первой женщины на посту канцлера Германии. После этого запускается процедура определения её преемника: проводится тайное голосование в западном холле — с соблюдением социальной дистанции на фоне пандемии коронавируса.

Вскоре после полудня, наконец, приносится присяга.

ОЛАФ ШОЛЬЦ, канцлер Германии: Я клянусь посвятить свои силы благу немецкого народа, приумножать его достояние, оберегать его от ущерба, соблюдать и охранять Основной закон и законы федерации, добросовестно исполнять свои обязанности и блюсти справедливость по отношению к каждому.

Позднее, после Олафа Шольца, министры первого федерального «Светофора» также примут присягу здесь, в парламенте.

Дата выхода в эфир 08 декабря 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.08 / Лауреата Нобелевской премии по литературе вызвали в белорусский СК

14.11 / Спецслужбы Армении заявили о предотвращении госпереворота

12.08 / Пашаев заявил, что медики подтвердили у Ефремова инсульт

30.09 / Госдеп США назвал переговоры с Россией интенсивными и предметными

18.11 / Fujifilm представила новую фотокамеру с мгновенной печатью

17.11 / CNN – канадцев предупредили — бурное Рождество грозит катастрофическим ростом заболеваний

02.09 / Пчелиный яд может разрушить раковые клетки

16.08 / Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро

09.12 / “Понадобилось всего несколько выстрелов”. Украинские военные сбили беспилотник боевиков на Донбассе

23.11 / Антисептик для рук сняли с продажи в Якутии после смерти семи человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика