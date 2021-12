Кулеба о возможном нападении РФ на Украину: Будет много мертвых российских солдат

“Мы с партнерами должны сделать цену [вторжения] непосильной для [президента РФ Владимира] Путина. [Наши союзники] могут нанести экономический удар, мы же будем воевать на местах. Мне жаль это говорить, но будет много мертвых российских солдат, и мы надеемся, что президент Путин не хочет, чтобы это произошло, – подчеркнул Кулеба.

В то же время министр надеется, что до боевых действий дело не дойдет и Россию удастся сдержать при помощи политических инструментов.

Ukraine’s foreign minister Dmytro Kuleba tells @DermotMurnaghan “there will be a lot of dead Russian soldiers” if President Vladimir Putin decided to invade.

Контекст:

С конца октября западные СМИ пишут о том, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

18 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Скопление войск РФ возле границы Украины “будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января”, подчеркнул он.

По оценке украинской разведки, вблизи украинско-российской границы и на оккупированных территориях Украины РФ сосредоточила уже более 94 тыс. российских военных. Министр обороны Украины Алексей Резников не исключает, что эта цифра скоро может возрасти до 175 тыс.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе и прозрачности намерений.

8 декабря Путин и президент США Джо Байден провели двухчасовой разговор по защищенному каналу видеосвязи.

В Белом доме заявили, что Байден выразил “глубокую обеспокоенность” Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о “решительных экономических и других мерах” в случае вторжения в Украину, призвав к деэскалации ситуации.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины. “Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений”, – сказал он.

В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

Bloomberg писало 7 декабря, что администрация Байдена будет добиваться от ФРГ остановки газопровода “Северный поток – 2”, который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход Украины, если Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину. В Белом доме заявили, что, если Путин хочет увидеть поставки газа по “Северному потоку – 2”, возможно, он не захочет рискнуть вторгнуться в Украину.

Байден сказал Путину, что США готовы сейчас сделать то, чего не сделали в 2014 году, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, реагируя на реплику об аннексии Россией Крыма.

