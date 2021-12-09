 

Дорофеева после вечеринки обнаружила мужа на полу в туалете без сознания. Артиста госпитализировали

09.12.2021, 12:20, Новости дня
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По словам артиста, он не помнит, что произошло именно после того, как утром после празднования дня рождения украинского режиссера Таню Муиньо отправился в туалет. 

“Открываю глаза – почему-то плачет Надя, я весь мокрый, и все это мешает мне спокойненько уснуть, как и какая-то огромная шишка на затылке”, – написал он.

По словам жены артиста, она проснулась от сильного грохота.

“Я вскакиваю – Вовы рядом нет. Забегаю в туалет и вижу его, лежащего без сознания на кафеле. Я кинулась приводить в сознание, но он лишь стонал. Я поливала его водой, била по щекам, пыталась поднять и в какой-то момент он просто замер и перестал издавать звуки”, – описала происходящее Дорофеева. 

Певец очнулся, когда его жена начала звонить в “скорую”. 

“В больнице нам сказали, что у Вовы сотрясение средней тяжести”, – резюмировала певица. Что спровоцировало потерю сознания, артисты не уточнили.

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Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Контекст:

Дорофеева и Dantes поженились 2015 году. Детей у супругов нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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