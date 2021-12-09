Для Байдена Путин остается необъяснимым инопланетным явлением, действующим вопреки здравому смыслу – Невзоров

“Это было миленькое, пикантное, но абсолютно бессмысленное зрелище. И впустую были потрачены два часа как одной стороной, так и другой. Причем на этих посиделках Байдену мировая цивилизация опять поручила очень важную роль укротителя русского динозавра. Но вообще они нашли кого избирать дрессировщиком. Они бы еще [российского тиктокера] Даню Милохина позвали в помощь”, – сказал публицист.

Он считает, что “динозавр по имени Путин” не заметил “абсолютно бутафорского бича”.

“Дело даже не в робости Байдена, а просто для Байдена Путин остается абсолютно необъяснимым инопланетным явлением, которое действует вопреки логике, здравому смыслу, собственной выгоде и собственной безопасности. Байден не понимает самоубийственный трюков Путина. Они никоим образом не упаковываются в его американо-европейском мозгу, особенно сейчас. Потому что с Путиным на равных действительно говорить очень трудно, но не потому, что он сильный собеседник. Просто необходим кто-то, кто владеет языком динозавров, а с этим большие проблемы, потому что со времен последней вымершей рептилии прошло достаточно много лет”, – объяснил Невзоров.

Упомянув об уходе “с овацией” Ангелы Меркель с должности канцлера Германии, российский публицист выразил мнение, что “Байден не может врубиться, как можно по доброй воле променять светлую политическую судьбу, светлый финал своей деятельности, сияющий даже иногда – на стенку сортира в Тырговиште, как это было с [румынского диктатора Николае] Чаушеску, или на холодильник в Мисурате, куда затолкали расстрелянного в канаве [ливийского диктатора Муаммара] Каддафи; или на петлю [иракского диктатора Хуссейна] Саддама. Как можно променять свое имя и свою славу”.

“Для всех диктаторов, для всех тиранов, которые пытаются удержать власть вечную, а это можно делать только силой и репрессиями, всегда конец один и тот же. И Байден, несмотря на всю свою “валенковатость”, тоже понимает, что это неизбежное дело. Он смотрит спокойно, строго со стороны и не понимает. И Байдену никогда не понять Путина. Он убежден, что судьба Путина трагична, и он не понимает, почему этот с виду такой неглупый человек избрал худший для себя вариант в перспективе, хотя ситуация много раз предлагала ему лучшее. Путин для него – существо из абсолютно другого измерения, из другой геологической эпохи, живущее по другим законам”, – предполагает Невзоров.

По его версии, Путину на переговорах с Байденом “минуты с пятой” стало скучно.

“Зачем вообще он на это пошел? Ну вероятно, ему хотелось проверить свои впечатления от первой встречи. Он до сих пор не может понять, как такие валенки, как Байден, становятся президентами и главное, зачем они становятся. И в лице Байдена он оценивал не американского президента, он оценивал степень слабости враждебного ему мира цивилизаций, и ему явно понравилось, что эта цивилизация, этот мир так слаб. Потому что кошмар сегодняшней России, концентрация в ней зла, глупого зла, торжество старых, совковых и дореволюционных призраков и вурдалаков – вот эта вся стремительная деградация, это не сила страны, это не сила России, это слабость Запада, которую отлично чует опытный нос профессионального динозавра Путина”, – считает Невзоров.

Контекст:

8 декабря Путин и Байден провели разговор по защищенному каналу видеосвязи. Он продлился более двух часов.

В Белом доме заявили, что Байден выразил “глубокую обеспокоенность” Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о “решительных экономических и других мерах” в случае вторжения в Украину, призвав к деэскалации ситуации.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины. “Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений”, – сказал он.

В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

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