За сутки в России ковидом заболели 30 209 человек

За минувшие сутки в России было зарегистрировано 30 209 человек, заразившихся ковидом. При этом число выздоровевших пациентов за тот же срок оценивается в 35 794 человек. Летальных исходов, внесенных в официальную статистику, оказалось 1 181.

Наибольшее количество случаев коронавируса регистрируется в Москве – 2948. Власти Санкт-Петербурга отчитались о 2111 заболевших за сутки. Замыкает тройку лидеров антирейтинга российских регионов Московская область – сообщается о 1616 заболевших в Подмосковье.

В общей сложности за все время ведения статистики в России в официальную статистику попали сведения о 9 925 806 случаев коронавируса. Выздороветь успели 8 637 861 пациентов. Летальных случаев при этом эксперты насчитали 286 004.

В оперативном штабе подчеркивают, что победу над пандемией может обеспечить вакцинация. Получить прививку можно совершенно бесплатно.

Эксперты указывают на появление новой разновидности коронавируса – омикрон. Пока его особенности изучены не до конца, однако, считают эксперты, ситуация с эпидемией может сильно перемениться.