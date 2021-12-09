 

На трассе М-8 под Архангельском столкнулись 22 машины

09.12.2021, 12:09, Новости дня
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Более 20 автомобилей столкнулись на федеральной трассе М-8 в районе деревни Любовское под Архангельском в четверг, сообщили в пресс-службе УМВД по Архангельской области.

«В 08.15 мск поступила информация о дорожно-транспортных происшествиях на 1221-м километре трассы М-8 «Холмогоры», по предварительным данным, на тот момент аварии произошли с восьмью машинами. На настоящий момент участниками ДТП стали 22 автомобиля. Люди едут, фотографируют, отвлекаются», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Как сообщили в пресс-службе, на данный момент информации по пострадавшим нет. На месте работают сотрудники ГИБДД. По данным Севгидромета, в Архангельской области идет небольшой снег, наблюдаются гололедные явления, местами туман.

Ранее внедорожник в Архангельске задавил стоявших на остановке детей.



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