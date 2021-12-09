 

Ретейлеры получили уведомление о росте закупочных цен на алкоголь до 20%

09.12.2021, 12:09, Новости дня
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Сети магазинов «Верный» и «Лента» получили уведомления от поставщиков алкоголя о росте закупочных цен на импортный и отечественный алкоголь до 20%, сообщили представители пресс-служб ретейлеров.

В сети «Верный» сообщили, что «мы получили письма с уведомлениями о повышении цен от более чем 20 поставщиков крепкого алкоголя, вина, пива и слабоалкогольных напитков. Повышения заявлены в период с 15 декабря по 10 января», передает ТАСС.

Отмечается, что с 1 января следующего года крепкий алкоголь существенно подорожает из-за предполагаемого повышения минимальной розничной цены (МРЦ). О росте закупочных цен с начала следующего года заявляют уже восемь поставщиков крепкого алкоголя, рост цен составляет от четырех до 10%.

Помимо повышения МРЦ, производители крепкого алкоголя ссылаются на повышение затрат на логистику и рост тарифов.

Поставщики вин также направляют письма с просьбами принять повышение цен с нового года. Компания получила уведомления от восьми поставщиков вина, как российских, так и импортных, рост цен – от 3 до 20%. Производители ссылаются на низкую урожайность виноматериалов, увеличение стоимости комплектующих и подорожание энергоресурсов, добавили в компании.

Производители пива и алкогольных коктейлей присылают уведомления о повышении закупочной цены на товар, цены вырастут от 2 до 20%, исходя из писем семи крупных производителей пива и коктейлей.

Самый существенный рост заявлен на слабоалкогольные коктейли. Среди причин подорожания товаров повышение ставок акцизов на алкоголь, рост цен на спирт, сахар, коммунальные услуги, рост цен на алюминиевые банки и повышение затрат на логистику, отметили в «Верном».

«Мы пока не приняли ни одного повышения, поскольку считаем, что настолько существенное подорожание не может быть обосновано никакими внешними факторами, включая рост МРЦ и акцизов, и поставщики вновь пытаются использовать кратковременную конъюнктуру рынка – повышенный спрос на алкоголь в период новогодних каникул – в свою пользу», – сказал представитель сети магазинов «Верный».

Получение аналогичных уведомлений подтвердили в сети магазинов «Лента»: «Поставщики действительно говорят о существенном росте цен в следующем году. Прогнозируемое повышение закупочных цен – в среднем 11%».

По его словам, все уведомления о повышении цен рассматриваются компанией в индивидуальном порядке, чтобы избежать резких ценовых скачков.

Ранее стало известно о росте оптовых цен на картофель и капусту на 70%.



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