Артик плакал из-за ухода Анны Дзюбы из Artik & Asti

Артик признался, что плакал, когда Анна Дзюба объявила об уходе из группы Artik Asti. Артист заявил, что мужчины тоже люди, у них есть свои эмоции.

Артем Умрихин и Анна Дзюба проработали вместе десять лет. Артик тяжело переживает перемены в коллективе, который последние годы находился на пике популярности. В то же время замена Анне Дзюбе уже найдена. В скором времени продюсер представит новую солистку дуэта.

Несмотря на то, что Анна Дзюба покинула коллектив, она смогла сохранить нормальные отношения с Артемом Умрихиным. Артисты не держат друг на друга зла и желают успехов в профессиональной сфере. Они сразу же заявили, что в распаде группы никто не виноват. Поклонники в течение десяти лет наблюдали за красивой историей, когда два человека встретились и выросли как музыканты, смогли достичь положительных результатов.

Артик подтвердил информацию о распаде группы в ноябре. Анна Дзюба, вероятно, приняла такое решение, чтобы начать сольную карьеру. В то же время Умрихин благодарен партнерше за то, что она прошла с ним интересный и важный путь.

Источник: www.starhit.ru