Саудовская Аравия потребовала освободить арестованного во Франции подозреваемого по делу Хашукджи

Арест в парижском аэропорту гражданина Саудовской Аравии по подозрению в соучастии в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи вызвал протест со стороны Эр-Рияда, пишет Europe 1. Посольство Саудовской Аравии в Париже потребовало немедленно освободить подозреваемого, заявив, что он не имеет отношения к преступлению, а все виновные уже наказаны, передаёт сайт радиостанции.



Reuters

Посольство Саудовской Аравии в Париже заявило, что её гражданин, арестованный ранее в парижском аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, не имеет «никакого отношения» к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в 2018 году в Стамбуле, и потребовало его «немедленного освобождения», пишет Europe 1.

Как напоминает издание, мужчина, предъявивший паспорт на имя Халеда Ид аль-Утейби, был задержан во вторник утром во время подготовки к вылету в Эр-Рияд и помещён под стражу в суде. Этот арест произошёл через три дня после встречи президента Франции Эммануэля Макрона с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом Ибн Сальманом в Джидде.

«Рассматриваемый житель не имеет никакого отношения к делу», — написали в Twitter представители посольства, добавив, что «виновные в убийстве» уже предстали перед судом в Саудовской Аравии и «отбывают» наказание там.

Как напоминает сайт радиостанции, сотрудник газеты The Washington Post и критик саудовского режима Джамаль Хашукджи был убит и расчленён в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, куда он отправился за документом. Это убийство заставило Саудовскую Аравию погрузиться в один из худших дипломатических кризисов и запятнало имидж наследного принца, которого турецкие и американские официальные лица назвали спонсором убийства.