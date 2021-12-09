Цена газа в Европе снизилась до 1150 долларов

Цена газа в Европе в ходе торгов в четверг снизилась до 1150 долларов за тысячу кубометров на фоне роста номинаций на поставку топлива из Норвегии, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опустилась до 1151 долларов за тысячу кубометров, или 98,3 евро за МВт·ч (исходя из обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.

Общее снижение стоимости газа в Европе по сравнению с ценой закрытия накануне превышает 3%.

Отмечается, что причиной снижения цен мог стать рост номинаций на поставку газа из Норвегии в Европу. За сутки они выросли на 19% – до 350,1 млн куб. м в сутки после резкого падения до 293,3 млн куб. м вчера.

Ранее Газпром заявил об опустошении Европой четверти запасов газа в ПХГ.

Напомним, отбор газа из подземных хранилищ Европы в ноябре стал вторым по величине для этого месяца за все время наблюдений с 2011 года, общая наполненность европейских ПХГ по итогам ноября уменьшилась до 68,05%.