 

ВС отказался рассекретить имена участвовавших в репрессиях сотрудников НКВД

09.12.2021, 11:36, Новости дня
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Верховный суд отклонил иск историка Сергея Прудовского, просившего снять гриф «секретно» с имен сотрудников системы советской политической полиции, участвовавших в фальсификации уголовных дел, сообщили в пресс-службе суда.

«Судом отклонен иск Прудовского к президенту РФ и ФСБ о признании недействующими пунктов, отнесенных к государственной тайне», – сообщил источник ТАСС.

Истец оспаривал пункты указа президента РФ от 1995 года «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне» и приказа ФСБ от 2015 года «Об утверждении перечня сведений, подлежащих засекречиванию в органах ФСБ». Согласно позиции истца, на оспариваемые пункты нормативных актов ссылаются архивы при отказах раскрыть имена следователей и других сотрудников системы политической полиции, участвовавших в расследовании дел, которые позднее были признаны сфальсифицированными, а осужденные по ним были реабилитированы.

Представители президента и прокуратуры в суде просили в удовлетворении иска отказать, оспариваемые нормативные акты признать законными. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Ранее в рамках расследования дела о расстреле в 1938 году крестьянина Степана Карагодина его внук смог восстановить фамилии сотрудников НКВД, которые были прямыми исполнителями расстрелов в Колпашевском яре. Ведомство обезличивало их данные.



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