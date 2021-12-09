Злоумышленник в московском МФЦ стрелял в «верящих в коронавирус» людей

Открывший стрельбу в МФЦ в Москве подполковником запаса Сергей Глазов сообщил, что боевой пистолет изготовил из охолощенного, чтобы защитить себя от «уголовного общества, порожденного выдуманной коронавирусной инфекцией», пишут СМИ.

Согласно реконструированной следователями ГСУ СК по Москве картине происшедшего, Глазов во вторник в 15.15 приехал в МФЦ, расположенный на первом этаже дома №10 по 1-й Новокузьминской улице. Оставив велосипед Stels на улице, он подошел к сотруднику центра Владимиру Шеменову, попросив выдать ему талончик на получение паспорта, передает «Коммерсант».

Когда Шеменов попросил Глазова надеть медицинскую маску, тот распылил ему в лицо перцовый газ из баллончика «Шпага», а затем достал из-за пояса пистолет и убил выстрелом в упор.

Затем визитер смертельно ранил охранника центра Алексея Рузлева и открыл беспорядочный огонь по посетителям. В результате ранения получили еще четыре человека, в том числе ребенок.

Когда пистолет заклинило, мужчину скрутил полицейский, работавший в центре. При этом у злоумышленника оставалось два десятка патронов.

На допросе Глазов признал свою вину и рассказал, что сам в 2020 году изготовил боевое оружие из охолощенного пистолета. Оно ему якобы понадобилось для защиты от «уголовного общества, порожденного выдуманной коронавирусной инфекцией».

Приехав домой к задержанному, правоохранители обнаружили различное техническое оборудование, которое, как предполагается, было использовано для изготовления так называемого перепила, и 16 тыс. швейцарских франков.

При личном досмотре Глазова была обнаружена крупная сумма в евро, долларах и рублях, в связи с чем в СМИ появилась информация о том, что преступник готовился к нападению, отправившись в МФЦ со всем ценным, что у него было дома.

Между тем во время следственных действий Глазов утверждал, что стрелял в других людей, не участвовавших в конфликте, считая, что и они «верят в коронавирусную инфекцию».

Отмечается, что подобные показания могут свидетельствовать о неадекватности стрелка – в ближайшее время его отправят на судебно-психиатрическую экспертизу в НИИ имени Склифосовского.

Как стало известно изданию, Глазов родился и вырос в Москве, к уголовной ответственности ранее не привлекался. Женат не был, детей не имел и жил один. Закончив в 1993 году школу, поступил в институт криптографии, связи и информатики академии ФСБ, а получив в нем высшее техническое образование, до начала 2010 года служил в спецслужбах – ФСБ и СВР.

Причина его досрочного увольнения пока неизвестна, но, по некоторым данным, она связана с состоянием здоровья. Через три года, когда у него истек срок лицензий на хранение различного оружия, Глазов продлевать не стали их продлевать, а оружие продал. Таким образом из арсенала на законных основаниях исчезли травматические пистолеты WASP R и Streamer 1014, а также карабин «Сайга» и гладкоствольное полуавтоматическое ружье «Бекас-12 авто».

Напомним, 7 декабря мужчина открыл стрельбу в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы. Источник заявил, что стрельба велась из травматического пистолета, переделанного в боевой. Погибли два человека, пострадали четверо, в том числе ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.