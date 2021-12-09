 

“Твари”. Киевский салон выложил в сеть фото свиньи со связанными ногами, которой хотели сделать тату. Зоозащитники обратились в полицию

09.12.2021, 11:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“В столичном тату-салоне решили похайповать и за неимением интеллекта притащили в салон живую свинью, нагло заявляя, что сделают на ней огромную татуировку. Мы сразу же отреагировали – обратились с предупреждением о юридической ответственности за подобные действия”, – говорится в публикации.

Защитники животных отметили, что также написали заявлениее в полицию.

“Согласно закону, это уголовное правонарушение по 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины, поэтому мы составили заявление в полицию. Мы требуем оперативного и справедливого расследования! Помните, что издевательство и жестокость. Сегодня они ради хайпа делают тату на животном, завтра ради того же хайпа решат убить животное, а послезавтра будут издеваться над ребенком? Мы призываем вас также отреагировать на ситуацию и пожаловаться на страницы тату-салона”, – написали зоощитники.

На публикацию отреагировали представители украинского шоу-бизнеса. 

“Стало отвратно, что был их клиентом”, – написал украинский певец Melovin.

“Твари”, – написала певица Даша Астафьева.

На момент написания новости страница салона была заблокирована. О судьбе животного не сообщается.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от UAnimals (@uanimals.official)

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Авиакомпания севшего в тайге Ан-28 назвала размер компенсации пассажирам

10.03 / Компания Volvo выпустила рестайлинговый кроссовер XC60 2022 года

20.03 / Макфол – ни Россия, ни США не питают иллюзий о возможном улучшении отношений

02.07 / Sky News – спасаясь от «теплового купола», канадцы скупают кондиционеры

10.03 / Рогозин объяснил замену российского космонавта для отправки к МКС

23.05 / На «Фукусиме» решили проверить контейнеры с радиоактивными отходами

25.06 / На Украине отреагировали на слова главы комитета Рады о стерилизации людей

03.12 / Украинский эксперт – заявление Лукашенко о Крыме фактически является объявлением войны

26.08 / США внесли в черный список пять российских научных институтов

19.09 / За 10 лет в Украине вынесли 36 приговоров за осквернение государственного флага

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика