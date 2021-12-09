Руслана: Я чувствую в Володе Зеленском большой страх

Отвечая на вопрос, какие эмоции у нее вызывает президентство Зеленского, певица вспомнила слова Йоды в фильме “Звездные войны”: “Я сильный страх в тебе ощущаю”.

“Вот я сейчас чувствую в Володе, к сожалению, большой страх. Я вижу это и читаю по его глазам. И мне от этого становится страшно. Я бы просила его спрятать этот страх и не перекрывать его этой [эмоциональной] манерой поведения. Я тоже актриса и тоже знаю, как спрятать страх за этими [эмоциями]. Не надо. Мы сейчас не на арене, не на сцене. Это наша реальная жизнь. Тут наши артистические элементы ни к чему”, – сказала Руслана.

По ее мнению, человек на должности президента должен “держаться сдержаннее, спокойнее и авторитетнее”.

“Найти в себе стержень, силу духа, помедитировать, помолиться. И тогда выходить к людям с правильной внутренней энергетикой”, – считает певица.

Она убеждена: манера поведения президента влияет на всех граждан.

“Мне от этой разбалансированности страшно… Я не хочу, чтобы это влияло на нас и на нашу жизнь. Потому что люди моментально начинают чувствовать, что что-то в стране не так. Даже если в стране все хорошо. Если ты как президент знаешь, что все хорошо, объясни это спокойно и аргументировано. Тот, кто знает, что за ним сила, всегда говорит спокойно и не кричит. Если ты поднимаешь тон и кричишь, значит, ты сам не веришь в то, что говоришь”, – сказал певица.

В этом же интервью Руслана сказала, что голосовала за Зеленского и что после выборов у нее появилась “небольшая надежда” на изменения, в частности, в сфере “зеленой” энергетики. Но, по словам певицы, изменений она пока не видит.

“Я даже по своей линии не вижу ни одного результата. Даже попыток. Даже желания услышать по крайней мере таких специалистов, как мы, и других, которые предлагают абсолютно здоровые, прогрессивные, инновационные, честные идеи, которые очень далеки от каких-то схем”, – отметила певица.

Супруг певицы, ее продюсер Александр Ксенофонтов, который тоже принимал участие в интервью, раскритиковал власть за то, что она “может говорить неправду и выдавать желаемое за действительное”.

“Некоторые продюсеры этого шоу для народа думают, что можно играть по законам жанра. По законам жанра, если это постановка, можно нести что угодно. Жанр позволяет. Кульминация, развязка, люди похлопали, разошлись – счастливые. Но тут [в реальности] так не бывает. Будет так, как оно есть, а не так, как ты задумал в своей пьесе. У благодарных зрителей, если они расходятся ни с чем, возникает вопрос: “А что это было? Нам пообещали, сказали, что все зашибись, но мы понимаем, что не зашибись”. Это вызывает конфронтацию и напряжение в обществе”, – считает Ксенофонтов.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Контекст:

Зеленский является основателем студии “Квартал 95”, до избрания президентом был ее художественным руководителем. Он был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Во время предвыборной кампании и после избрания президентом Зеленский говорил, что планирует занимать свою должность один срок. “Я говорил, что иду на один срок. Я уже чувствую, что у меня очень мало времени”, – сказал он в сентябре 2019 года.

Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех предвыборных обещаний, а в октябре 2021 года сказал, что еще “ничего не решил по поводу второго срока”.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, с вопросом о втором сроке Зеленский определится ближе к окончанию его первой каденции.

На пресс-марафоне 26 ноября Зеленский повторил, что еще не определился, будет ли баллотироваться на второй срок. “Я не принял это решение. Это решение не будет связано с форматом будущей коалиции, это будет связано с поддержкой моей личности народом Украины. Не с манипуляционными рейтингами. Они есть разные”, – сказал он.

Согласно результатам опроса, проведенного Центром Разумкова 11–17 ноября, Зеленского готовы поддержать на выборах 25,2% украинцев, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором. Вместе с ним во второй тур выходит Порошенко, за которого готовы проголосовать 17,5% опрошенных.



Алеся БАЦМАН

главный редактор

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