 

Медики назвали популярный напиток для снижения рака простаты

09.12.2021, 11:20, Разное
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Китайские медики рассказали, какой популярный напиток снижает риск развития рака простаты. В данном случае речь идет о кофе.
Ученые провели эксперимент с участием миллиона человек. У 57 тысяч испытуемых за время научной работы был выявлен рак простаты. Результаты анализа показали, что с низким риском развития онкологии связано регулярное потребление натурального кофе.

Рак простаты часто страдают мужчины. Эта болезнь очень тяжело поддается лечению, поскольку редко выявляется на ранней стадии.

К слову, это не единственный положительный эффект кофе. Результаты предыдущих исследований показали, что напиток способствуют снижению риска развития опасных сердечно-сосудистых проблем, сахарного диабета второго-типа, слабоумия, онкологии печени. Кофеин, присутствующий в напитке, дает дополнительный заряд энергии и избавляет человека от усталости.

В то же время важно соблюдать норму. Чрезмерное употребление кофе провоцирует учащенное сердцебиение и нарушение сна.

Источник: ufacitynews.ru



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