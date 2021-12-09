Мнение: Психологика событий. №14. Об Украине и войне

Многие требовали “про Украину”, “надоел ковид” – что ж, вот вам про Украину и про перспективе.

В преддверии возможной войны с Украиной из-за ОРДЛО – небольшой психологический очерк о Зеленском – человеке, к которому у меня есть личное отношение и личная боль от его предательства. В чем смысл всей этой всемирной игры в “Россию-агрессора”, кто чего добивается из мировых держав, в чем противоречие между Европой и США по “украинскому вопросу”, почему гебисты весной не арестовывали блогеров, выкладывавших фотографии воинских эшелонов с техникой – ну и о многом другом. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте!