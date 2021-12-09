Мнение: Репрессии в прокуратуре

Репрессии в прокуратуре

Генеральный прокурор России Игорь Краснов, комментируя коррупцию в надзорных органах, заявил, что за полгода были уволены 19 прокуроров, 18 стали фигурантами уголовных дел.

«Чистка собственных рядов проводится особенно жёстко и бескомпромиссно, поскольку на кону стоит авторитет прокуратуры. Более того, мы ведём эту работу открыто и гласно, понимая, что любое замалчивание внутренних проблем снижает к нам доверие граждан», — сказал Краснов в интервью РИА Новости.

Он отметил, что любое давление на оперативно-разыскные службы и следственные органы с целью «отмазать» своего работника полностью исключено. «Моя личная позиция при выявлении так называемых «решал» в прокурорских рядах до предела проста: мало никому не покажется», — заявил генпрокурор. В Генпрокуратуре России ранее сообщили, что за первое полугодие 2021 года в связи с утратой доверия были уволены 300 чиновников.

https://russian.rt.com/russia/news/936816-genprokuror-chistka-kadrov – цинк

Теряем лучшие кадры.

Всех увольняют и сажают по надуманным обвинениям.

Параноик Краснов обезглавил прокуратуру.

Из прокуратуры вычищают "старых прокуроров" с стажем до 2000-го года.

Арестованных прокуроров увозили в машинах с надписью "Хлеб".

Вроде ничего не забыл.

PS. Одновременно с этим, прокуратура планирует установить в Новосибирске памятник прокурору СССР Роману Руденко, который получил всемирную известность будучи главным обвинителем от СССР на Нюрнбергском процессе. Кроме того, товарищ Руденко активно участвовал в борьбе с врагами народа, в том числе в составе тройки НКВД. В общем, достойный во всех отношениях человек.

У всякой сволочи, вроде "Радио Свобода" уже пригорает https://www.svoboda.org/a/v-novosibirske-prokuratura-hochet-postavitj-pamyatnik-uchastniku-repressiy/31597800.html

На заглавной фотографии Руденко дает прикурить Гагарину.

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