 

От смартфонов только вред: в них лучи с других планет

09.12.2021, 11:08, Разное
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Казалось бы, что общего у смартфона, Нового года и тубдиспансера? Не знаете? А вот работники оного, призванные заниматься профилактикой туберкулеза и рассказывать школьникам о его опасности, зачем-то запугивали ребятишек исходящим от смартфонов излучением, поступающим прямиком со спутников и с других планет.

Одно малость утешает: происходили сии беседы не в российских учебных заведениях, а в туркменских. Однако ж тамошних детишек искренне жаль: с такой «научной» информацией, способной лишь вносить путаницу в умы подрастающего поколения, в нынешнем веке далеко не уедешь.

«А причем тут Новый год?» — спросит внимательный читатель. Оказывается, именно этот праздник стал предлогом для проведения в школах Ашхабада специальных воспитательных собраний. Его неотвратимое приближение и запрет в Туркмении на фабричную пиротехнику способствовали распространению среди учащихся самодельных петард.

И опять, какая тут связь с тубдиспансером и излучением смартфонов? Да что тут непонятного? Наверняка тех просветителей просто обязали рассказывать школьникам об опасном излучении, направленном с планет и спутников в смартфоны, а оттуда в головы школьников. Ну а коль детишкам приспичит связаться с родителями — есть кнопочные телефоны.

К тому же через смартфоны, по рассказам горе-информаторов, за подростками все время ведется слежка. Каким образом? Да через SIM-карты, приобретенные у оператора «Алтын Асыр». Вот вставит ученик в телефон симку, а Министерство национальной безопасности Туркмении тут как тут.

Именно таким путем правоохранительные органы могут вести наблюдение за всеми действиями пользователей. От их большого уха и зоркого глаза не укроются ни установка VPN, ни серфинг по запрещенным сайтам, объяснили сотрудники тубдиспансера, сеющие в юных головах зерна конспирологических теорий.

Впрочем, было бы странно искать логику в действиях людй в стране, где умудрились «запретить коронавирус». А что, проще всего сделать вид, что никакого вируса нет, всех больных прятать в бараках, а тем, кто носит маски, угрожать тюрьмой.

Источники информации и картинок: lenta.ru, vk.com, news.obozrevatel.com

Ненадежный источник: РИА Fognews



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