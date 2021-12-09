В Рыбинске пройдет День спорта

09.12.2021, 11:09, Объявления

Теги: Праздник, Спорт

Ежегодное спортивное мероприятие пройдет во Дворце спорта «Полет» 15 декабря.

На ледовой арене презентуют зимние виды спорта, которые культивируют в городе: шорт-трек, хоккей и фигурное катание. Мероприятие пройдет в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Начало спортивного праздника в 14:00.

День спорта – традиционное мероприятие, где все спортшколы демонстрируют свои направления. Ребята и их родители могут поближе узнать о виде спорта, пройти пробную тренировку, пообщаться с тренерским составом, выбрать и записать ребенка в школу.

– С 2012 года мы привлекаем в спортивные школы через это мероприятие. Три года перед началом учебного года местом проведения был стадион «Метеор». Впервые задействуем Дворец спорта «Полет». Хотим акцент сделать на зимних видах, – рассказал первый заместитель директора департамента по физической культуре спорту и молодежной политике Александр Кормилицын.

На праздник спорта ждут родителей с детьми. В 1,5 – часовой программе – показательные выступления юных шортрекистов, фигуристов и хоккеистов. Остальные спортивные школы будут задействованы в ледовом музыкально-костюмированном шоу. По окончании представления родители смогут пообщаться с тренерами по направлениям, ребят ждет сеанс катания на коньках.

Мероприятие пройдет в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, при входе в «Полет» взрослым необходимо будет предъявить QR-код.