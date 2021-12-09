«Неприемлемые реалии и неопределённое будущее» — MSNBC рассказал, почему американцы не хотят заводить детей

Всё больше молодых американцев решают не заводить детей, в результате чего рождаемость в США падает, передаёт MSNBC. Как поясняет канал, представители более молодого поколения не горят желанием становиться родителями, поскольку реалии текущего момента выглядят для них неприемлемыми, а будущее кажется как никогда неопределённым.

Новые подробности о том, как ситуация в нашей стране, возможно, настраивает рекордное число американцев против идеи завести детей. Компания Pew Research Center опросила людей в возрасте от 18 до 49 лет. На вопрос, заведут ли они когда-нибудь детей, 44 процента заявили «маловероятно» или «не особо вероятно».

В 2019 году, когда Pew задавала тот же самый вопрос, лишь 37 процентов были настроены подобным образом. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, последние шесть лет уровень рождаемости в стране падал. А в прошлом году был зафиксирован исторический антирекорд на душу населения — рождаемость упала на 4 процента.

Pew спросила у людей, не желающих заводить детей, почему они так настроены, и большинство ответило, что просто не хотят. И я, конечно, понимаю, что ответ «нет» — это законченное предложение. Но как любопытная мать я не могу не спросить: «Почему всё-таки нет?».

Возможно, это связано с тем миром, в который им предстоит привести ребёнка. Так, долгосрочные перспективы для нашего климата выглядят так себе, даже Morgan Stanley выразил беспокойство по этому поводу, заявив своим инвесторам, цитирую: «Движение за отказ заводить детей из-за опасений по поводу изменений климата растёт и влияет на уровень рождаемости больше, чем любой из предыдущих трендов в сфере падения рождаемости».

Причина также и в реальном положении дел: конгресс всё ещё не может вывести нас в современную эпоху, когда речь заходит о воспитании детей и заботе о них. Как продемонстрировала пандемия, родителей, в основном матерей, выбрасывает из рабочей силы, либо их увольняют, либо они вынуждены заботиться о своих детях или о больной семье.

Некоторым родителям приходится становиться преподавателями. Продюсер, помогавший в написании этого сценария, занимался им, параллельно приглядывая дома за своим двухлетним ребёнком, поскольку их ясли закрылись из-за предписаний по COVID.

И если эта смертоносная пандемия выглядит недостаточно пугающей, то подумайте над тем, что у нас сейчас растёт уже второе поколение детей, которые активно участвуют в учениях на случай появления в школе стрелка.

А конгрессу ещё предстоит решать вопрос с принятием закона по борьбе с насилием с применением огнестрельного оружия.

На долю миллениалов приходится лишь 5 процентов национальных богатств страны. В отличие от них беби-бумеры, их предшественники, в этом же возрасте контролировали 21 процент национальных богатств.

Сейчас практически невозможно купить дом, где бы можно было растить детей, если у вас нет денег или родственников, которые бы могли претворить это в жизнь. Миллениалы также сталкиваются с настолько быстрорастущими долгами за обучение, что минимальной месячной зарплаты едва хватает на то, чтобы оплатить ежемесячный платёж по учебному кредиту.

И хотя списание долгов за обучение входило в программу Байдена, демократам пришлось исключить этот пункт из законопроекта по расходам, снизив таким образом общий объём затрат по этому документу ради его принятия. В результате миллениалы не спешат обзаводиться детьми до тех пор, пока не расплатятся за высшее образование, и продолжают ждать.

На настоящий момент оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам возможен, но его уже сократили всего лишь до четырёх недель. И возможно, что из окончательного варианта законопроекта его вообще уберут полностью.

Да, верно. Благодаря нам человечество шагнуло на Луну, кроме того, мы дали миру iPhone, но мы не можем дать людям несколько недель отпуска, который они могли бы провести со своими детьми.

Тут хочется сказать следующее: более молодые американцы решают не заводить детей, поскольку реалии текущего момента выглядят неприемлемыми, а будущее кажется как никогда неопределённым. И это должно нас всех тревожить.

Дата выхода в эфир 06 декабря 2021 года.