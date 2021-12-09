 

Россия наладила экспорт шпрот в Латвию

09.12.2021, 10:51, Разное
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Министерство рыбной промышленности Латвии заключило договор на поставку 100 млн банок в год с российскими производителями шпрот.

Продукцию в прибалтийское государство будут поставлять предприятия из Калининграда, Астрахани и города Рыбинск Ярославской области.

Россия наладила экспорт шпрот в Латвию из РыбинскаКак отмечают в латвийском министерстве, благодаря соглашению удастся полностью закрыть свои потребности в рыбных консервах, с которыми страна столкнулась после введения Москвой ответных мер на санкции Риги. В результате ограничений в Латвии закрылись все фабрики, производившие шпроты.

– Несмотря на тяжёлые отношения с Россией, мы вынуждены закупать шпроты у них. Хотелось бы делать это в другом месте, но европейские государства шпроты не производят. Всё же мы надеемся, что Кремль не будет использовать шпроты в качестве политического давления, – прокомментировал сделку министр рыбной промышленности Иварс Плавиньш.

Чиновник добавил, что в настоящее время для заключения новых сделок на поставку рыбы также ведутся переговоры с Белоруссией.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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