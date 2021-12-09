В Боснии обнаружена братская могила жертв геноцида в Сребренице

Братская могила с останками жертв массовой расправы над мусульманами в Сребренице в 1995 году обнаружена в южной части Боснии и Герцеговины, сообщила Международная комиссия по пропавшим без вести лицам (ICMP).

Захоронение найдено близ города Калиновик в 200 километрах от Сребреницы. Отмечается, что это самая удаленная от Сребреницы братская могила из всех обнаруженных до сих пор, передает Deutsche Welle.

Эксперты обнаружили десять совпадений проб ДНК останков с генетическими пробами, предоставленными родственниками пропавших.

Ранее политическое руководство боснийских сербов во главе с членом президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорадом Додиком приостановило работу в органах власти страны из-за поправок к Уголовному кодексу БиГ, вводящих уголовную ответственность за отрицание акта геноцида в Сребренице в 1995 году.

Руководство Сербии и Республики Сербской Боснии Герцеговины признает совершение отдельными личностями военного преступления в Сребренице, многократно указывало на пиетет ко всем жертвам войны в БиГ, но отрицают термин «геноцид» и причастность к нему всего сербского народа.

МИД РФ сообщил 23 июля, что в Москве считают «грубым вмешательством» во внутренние дела БиГ внесенное в Уголовный кодекс страны положение о наказании за отрицание геноцида в Сребренице. В российском ведомстве подчеркнули, что решение внести дополнения в Уголовный кодекс БиГ в части, вводящей уголовную ответственность за «отрицание» преступлений определенных категорий, – не что иное, как «вопиющее превышение полномочий» по смыслу Общего рамочного (Дейтонского) соглашения о мире в БиГ 1995 года и «прямое нарушение» утвержденной Руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения линии на передачу всей ответственности боснийским сторонам.