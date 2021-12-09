 

Россия согласилась отдать Греции украденные нацистами архивы

09.12.2021, 10:50, Новости дня
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В правительстве Греции сообщили о достижении договоренности с Россией получить от нее архивы еврейских общин, украденные нацистами в годы войны и обнаруженные советскими войсками в Берлине, говорится в сообщении пресс-службы греческого премьера по итогам встречи главы кабмина Кириакоса Мицотакиса и президента РФ Владимира Путина.

Встреча премьера и российского лидера прошла накануне в Сочи. «Премьер-министр попросил господина Путина решить давний вопрос с возвращением в Грецию архивов еврейских общин, президент РФ удовлетворил эту просьбу Греции. Соглашение, о котором было объявлено во время совместных заявлений двух лидеров, инициирует репатриацию архивов, украденных нацистскими оккупационными войсками во время их ухода из Греции и затем обнаруженных советской армией в Берлине после взятия города. Возвращение архивов, которые сейчас находятся в Москве, там, где хранятся российские военные архивы, было постоянной задачей Греции на протяжении десятилетий», – передает РИА «Новости» сообщение греческого правительства.

Напомним, президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом подверг критике НАТО за недружественную позицию по отношению к России.



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