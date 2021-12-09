 

МИД начал проработку поручений по итогам встречи Путина и Байдена

09.12.2021, 10:50, Новости дня
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МИД прорабатывает поручения по итогам переговоров по видеосвязи президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

Захарова сообщила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что «эти поручения имеют долгосрочную основу, безусловно, после каждого саммита, будь то российско-американский или саммит с участием представителей других стран, МИД приступает к проработке его итогов, так было и есть и в этот раз, поэтому, конечно, все это ведется».

Напомним, во вторник президенты провели переговоры по видеосвязи. Они продлились два часа, встреча проходила в закрытом режиме.

Путин назвал переговоры открытыми и позитивными, а также выразил уверенность, что так оценивает результаты встречи и американская сторона. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что несмотря на деловой характер онлайн-встречи, на переговорах нашлось место и для шуток, и для обсуждения прошлого.



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