МИД начал проработку поручений по итогам встречи Путина и Байдена

МИД прорабатывает поручения по итогам переговоров по видеосвязи президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

Захарова сообщила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что «эти поручения имеют долгосрочную основу, безусловно, после каждого саммита, будь то российско-американский или саммит с участием представителей других стран, МИД приступает к проработке его итогов, так было и есть и в этот раз, поэтому, конечно, все это ведется».

Напомним, во вторник президенты провели переговоры по видеосвязи. Они продлились два часа, встреча проходила в закрытом режиме.

Путин назвал переговоры открытыми и позитивными, а также выразил уверенность, что так оценивает результаты встречи и американская сторона. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что несмотря на деловой характер онлайн-встречи, на переговорах нашлось место и для шуток, и для обсуждения прошлого.