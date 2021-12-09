 

“Шикарнее Брежневой”. Экс-участница “ВИА Гры” Миша Романова оголила декольте и торс

09.12.2021, 10:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Романова отметила, что снимки были сделаны во время онлайн-концерта “Жара Lite” на российском канале “Жара”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Misha Romanova (@misharomanova)

“Шикарнее Брежневой”, – заявила подписчица stasia.karnet, сравнив Романову с бывшей участницы группы “ВИА Гра” Верой Брежневой. 

“А с чего бы их сравнить? Миша, вроде, не отдалась [продюсеру Константину] Меладзе”, – ответила rosh.kaa.

“Обаденная”, – написала a.umka_.

Контекст:

Певица Миша Романова (настоящее имя Наталья Могиленец) родилась в Херсоне в 1993 году. Она стала участницей группы “ВИА Гра” в 2013 году после победы на проекте “Хочу к Меладзе”. Артистка покинула коллектив в начале 2018-го. Сейчас певица выступает сольно.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.11 / При взрыве на военном заводе под Белградом погибли два человека

04.03 / Супругу Елизаветы II провели «процедуру» на сердце

24.10 / Во Франции задержали итальянца, подозреваемого в 160 изнасилованиях несовершеннолетних

22.09 / По автомобилю Шефира выпустили 10 пуль, объявлена спецоперация – МВД Украины

28.06 / В сторону оккупированного Донецка через линию соприкосновения запустили 15-метровый флаг Украины. Видео

14.10 / Трамп собирается вывести американские войска из Сомали

15.01 / Fox News – республиканцы не понимают, что сейчас решается судьба не Трампа, а его избирателей

14.05 / Мельник: ГФС наводит порядок в публичных финансах столицы, проведен 31 обыск

25.03 / Мнения: Европа начинает платить за надменность

23.07 / В результате ливня в Бердянске погибли два человека – на подтопленном участке оборвались электропровода

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика