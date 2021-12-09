“Шикарнее Брежневой”. Экс-участница “ВИА Гры” Миша Романова оголила декольте и торс

Романова отметила, что снимки были сделаны во время онлайн-концерта “Жара Lite” на российском канале “Жара”.

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Публикация от Misha Romanova (@misharomanova)

“Шикарнее Брежневой”, – заявила подписчица stasia.karnet, сравнив Романову с бывшей участницы группы “ВИА Гра” Верой Брежневой.

“А с чего бы их сравнить? Миша, вроде, не отдалась [продюсеру Константину] Меладзе”, – ответила rosh.kaa.

“Обаденная”, – написала a.umka_.

Контекст:

Певица Миша Романова (настоящее имя Наталья Могиленец) родилась в Херсоне в 1993 году. Она стала участницей группы “ВИА Гра” в 2013 году после победы на проекте “Хочу к Меладзе”. Артистка покинула коллектив в начале 2018-го. Сейчас певица выступает сольно.

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