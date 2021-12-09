В Минздраве Украины назвали регионы-антилидеры по вакцинации от коронавируса

39% украинцев завершили курс вакцинации от коронавируса.

“Неутешительные темпы вакцинации фиксируем в Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях. Эти регионы являются антилидерами по охвату вакцинацией взрослого населения”, – сказал Кузин.

8 декабря глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что в трех регионах Украины 50% взрослого населения получили минимум одну дозу вакцины от коронавируса. Речь идет о Киеве, Киевской и Полтавская областях.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Первую дозу получили 13,9 млн человек, полностью иммунизированы 12,1 млн украинцев.

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