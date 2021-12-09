 

Центр Гамалеи: интраназальная вакцина от COVID-19 будет вводиться трехкратно

09.12.2021, 10:42, Разное
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Доклинические исследования вакцины идут в настоящий момент и завершатся 20 декабря 2021 года. Вакцина испытывается на 18 макаках-резус, а также в специализированных лабораториях. Это тестирование общей и специфической токсичности и фармакологической активности лекарства. Также исследуется фармакокинетика препарата. Об этом сообщает «Фармацевтический вестник».

Фармакокинетика изучает, как препараты взаимодействуют с организмом, например, всасываются и выводятся.

Клинические испытания оценивают безопасность и эффективность вакцин. Их проводят на здоровых добровольцах 18-55 лет. Дополнительно ученые изучат иммуногенность, то есть способность вакцины дать иммунный ответ.  

Новая вакцина будет создана на основе вирусоподобных частиц, или VLP, и выпущена в двух формах — новой интраназальной и классической внутримышечной. Планируется, что интраназальная вакцина будет вводиться трехкратно, а инъекционная — трехкратно. 

Клинические испытания оценивают безопасность и эффективность вакцин. Их проводят на здоровых добровольцах 18-55 лет. Дополнительно ученые изучат иммуногенность, то есть способность вакцины иммунный ответ.  

Новая вакцина будет создана на основе вирусоподобных частиц, или VLP, и выпущена в двух формах — новой интраназальной и классической внутримышечной. Планируется, что интраназальная вакцина будет вводиться трехкратно, а инъекционная — трехкратно. 

«Спутник V» — это векторная вакцина. В качестве вектора в ней используется аденовирус человека, один из виновников обычных ОРВИ. Вектор выступает в роли носителя. При этом генетический материал аденовируса удаляется и вставляется материал с кодом белка от другого вируса, в данном случае от шипа коронавируса. А аденовирус работает «доставщиком» в клетку этого белка-шипа.

А оба варианта новой вакцины созданы на основе вирусоподобных частиц, или VLP. Они не содержат генетический материал вируса SARS-CoV-2. Вирусоподобные частицы только имитируют коронавирус, но при этом на них реагирует иммунная система человека. 



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