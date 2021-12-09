 

Филипп Киркоров считает брак с Аллой Пугачевой “ошибкой”

09.12.2021, 10:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров считает свой брак с Аллой Пугачевой ошибкой. После отношений с Примадонной артист больше не верит в любовь.
Филиппу Киркорову в следующем году исполнится 55 лет. За всю свою жизнь он был женат только один раз. 11 лет артист состоял в браке с Аллой Пугачевой. Пара поженилась в Санкт-Петербурге, когда мэром был Анатолий Собчак. Отец популярной ведущей лично присутствовал на торжественной церемонии.

Филипп Киркоров в рамках недавнего интервью вспомнил, что ему очень хотелось жениться на Пугачевой. Однако он не учитывал, что Примадонна –великая женщина, а не просто очередная награда. Супруги слишком поздно поняли, что совершили ошибку. Киркоров тяжело переживал развод с Примадонной. Теперь он признается, что не верит в любовь. Без нее артисту жить намного проще, а весь спектр эмоций в силу профессии можно получить на сцене.

Киркоров самостоятельно воспитывает двоих детей. Дочь Аллу-Викторию и сына-Мартина выносила для российского поп-короля суррогатная мать. Девочку артист назвал двойным именем в честь бывшей жены и матери.

Сама же Алла Пугачева после развода с Киркоровым в очередной раз вышла замуж. Ее пятым мужем стал юморист и ведущий Максим Галкин. Пара воспитывает двоих детей – Лизу и Гарри от суррогатной матери.

Источник: www.eg.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Володин призвал жестко пресекать бизнес по торговле справками о вакцинации

12.09 / Последний концерт Легкоступовой был сорван низкими продажами билетов

16.12 / Скандалы: Яхта Алексея Мордашова никогда не пройдет у берегов Череповца

20.09 / Ольга Бузова и Елена Катина спели дуэтом хит «Тату», не попадая в ноты

04.03 / Озвучены претенденты на участие в “Евровидении” от России

26.10 / Привязаны к своим половинкам: астрологи назвали 3 знака среди мужчин, которые тяжело переживают разрыв отношений

04.06 / Мужская обувь МИДА

13.08 / Иван Охлобыстин поддержал театральный дебют Ольги Бузовой во МХАТе

20.10 / Скандалы: Властелины колес

19.03 / Скандалы: Столицам — всё, остальным – «держаться»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика