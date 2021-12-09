Филипп Киркоров считает брак с Аллой Пугачевой “ошибкой”

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров считает свой брак с Аллой Пугачевой ошибкой. После отношений с Примадонной артист больше не верит в любовь.

Филиппу Киркорову в следующем году исполнится 55 лет. За всю свою жизнь он был женат только один раз. 11 лет артист состоял в браке с Аллой Пугачевой. Пара поженилась в Санкт-Петербурге, когда мэром был Анатолий Собчак. Отец популярной ведущей лично присутствовал на торжественной церемонии.

Филипп Киркоров в рамках недавнего интервью вспомнил, что ему очень хотелось жениться на Пугачевой. Однако он не учитывал, что Примадонна –великая женщина, а не просто очередная награда. Супруги слишком поздно поняли, что совершили ошибку. Киркоров тяжело переживал развод с Примадонной. Теперь он признается, что не верит в любовь. Без нее артисту жить намного проще, а весь спектр эмоций в силу профессии можно получить на сцене.

Киркоров самостоятельно воспитывает двоих детей. Дочь Аллу-Викторию и сына-Мартина выносила для российского поп-короля суррогатная мать. Девочку артист назвал двойным именем в честь бывшей жены и матери.

Сама же Алла Пугачева после развода с Киркоровым в очередной раз вышла замуж. Ее пятым мужем стал юморист и ведущий Максим Галкин. Пара воспитывает двоих детей – Лизу и Гарри от суррогатной матери.

Источник: www.eg.ru