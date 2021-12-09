 

Этот уличный пес спас целую семью от пожар и заслужил уважение

09.12.2021, 10:16, Разное
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На прошлой неделе пара Голлоуэй вместе с детьми поняла, что собака, которая часто прогуливалась рядом с их домом, настоящая героиня, точнее герой. Баттер, так назвала его семья, спас трех членов семьи от гибели – пес прогуливался неподалеку, и увидел, что дом горит.

Обратив внимание на огонь, собака кинулась к окнам и начала громко гавкать, чтобы разбудить людей.

«Пес понял, что то, что происходит, опасно. Он очень умный парень» – рассказывает мама семейства.

Когда женщина проснулась от громкого лая, чтобы успокоить животное, она поняла, что часть здания полыхает. Мама схватила двух ребят и поспешила покинуть дом.

Она вызвала помощь – пожарным удалось быстро справиться с огнем. Благодаря смекалке песеля все обошлось без жертв.

«Если бы не это храброе животное, мне сложно представить, чтобы могло произойти. Я очень благодаря ему, за то, что он оказался в нужном месте и в нужное время» – прокомментировала ситуацию женщина.

Поступок бездомной собаки помог не только целой семье, но и ей. После того, как пожарные справились с огнем, было сделано несколько фото героя, которые тут же выложили в соцсети. И один из пользователь признал в нем Купера – своего пса, который пропал около года назад. Владелец связался с женщиной и рассказал о своем питомце. Уже вскоре мохнатый герой вернется в свою семью.



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