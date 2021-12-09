Пророссийский National Interest – «Независимая» Украина нужна США только для сдерживания России

Главная цель американской стратегии в отношении Украины заключается не в том, чтобы сделать эту страну процветающей, вопрос всегда был в сдерживании России. Как пишет The National Interest, такое отношение не только уже затормозило мирные усилия по урегулированию ситуации в Донбассе и привело к огромным экономическим потерям, но и чревато возрождением ностальгии по прошлому и может закончиться отказом от начальственной опеки Запада.



Reuters

Сохранение Украиной независимости является прочно утвердившимся элементом политики национальной безопасности США. Как пишет The National Interest, это не связано с Украиной как таковой, а делается с целью не допустить воссоздания СССР, как ещё в 2012 году прямо заявляла госсекретарь Хиллари Клинтон. После 2014 года эту цель доработали, и теперь Украина превратилась в оплот противодействия России.

При этом, продолжает автор материала, многие дурные стороны нынешнего украинского общества вроде роста этнического национализма, как правило, игнорируются правительством и СМИ США. До 2014 года западные эксперты считали, что рост национализма был лишь кратковременной реакцией на практиковавшуюся в СССР многолетнюю борьбу с этническим самосознанием, поэтому сдвиг Украины в сторону Европы будет побуждать её проводить более либеральную и инклюзивную политику в отношении своих меньшинств. Но на практике оказалось, что это совсем не так: после политического кризиса 2014 года герои и идеология всеобъемлющего украинского национализма приобрели больше политической актуальности и стали дополнением к антироссийскому взгляду украинского правительства на донбасский конфликт.

«Почувствовав возможность раз и навсегда вывести Украину из-под российского влияния, американские элиты стали проявлять безразличие, а то и неприкрытую враждебность по отношению к культурному плюрализму и региональному разнообразию украинского общества. В результате Вашингтон занял такую позицию, которую мало кто из американцев понял бы и поддержал, будь они лучше осведомлены», — пишет автор статьи.

Так, в начале этого года Владимир Зеленский ввёл суровые ограничения в отношении оппозиционных СМИ. Хотя многие украинские юристы указывали, что без решения суда президент не имеет полномочий закрывать СМИ, Зеленский обошёл закон. Что примечательно, США поддержали этот акт политической цензуры под предлогом «защиты суверенитета и территориальной целостности».

Ещё одним нежелательным последствием американской политики в регионе стал стремительный рост коррупции. По данным аполитичного Комитета избирателей Украины, каждый пятый депутат от партии Зеленского «Слуга народа» был замешан в том или ином публичном скандале. По словам бывшего министра финансов Игоря Уманского, беспрецедентный уровень роста коррупции привёл к «потере властью адекватного восприятия реальности». Даже созданные по настоянию Запада для борьбы с коррупцией новые украинские правительственные агентства на ней же и спекулируют.

«Эти примеры, а с ними и ряд других, выявляют главную проблему американской стратегии в отношении Украины — речь не идёт и никогда не шла об Украине; вопрос всегда был в сдерживании России», — уверен автор материала.

Поэтому не стоит исключать, что нынешняя политика США на Украине пойдёт по знакомому сценарию, который чреват возрождением ностальгии по прошлому и может закончиться отказом от начальственной опеки Запада. Пока же американская стратегия способствует нездоровой зависимости, которая уже затормозила мирные усилия по Донбассу и повлекла огромные экономические потери посредством разрыва нормальных экономических связей с Россией.

Как заключает автор статьи, вместо нанесения дальнейшего ущерба Украине, политикам необходимо проникнуться многокультурностью украинского общества и задуматься о посредственности попыток Америки вершить внутренние дела других стран. Вместо этого следует более творчески подойти к решению проблем региона и спасти то, что осталось от обещанных к концу холодной войны «мирных дивидендов».

«Транснациональный и международный конфликт такой сложности требует заключения нового Вестфальского договора, суть которого будет такова: Россия, США и НАТО должны прекратить эскалацию; РФ и Украина должны прекратить эскалацию; затем все стороны должны согласиться на всеобъемлющие переговоры, направленные на достижение урегулирования в эпоху после окончания холодной войны, в рамках которого Украина с Россией присоединятся к новому общеевропейскому соглашению о безопасности», — предлагает автор материала.