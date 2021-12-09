80 лет спустя у ветеранов Перл-Харбора живы воспоминания о тех событиях

80 лет спустя после бомбардировки Перл-Харбора осталось мало людей, участвовавших в тех событиях, передаёт NBC. Корреспондент Керри Сандерс пообщался с ветеранами, у которых до сих пор живы воспоминания о том дне позора для США.

103-летнего Франка Имонда считают самым старым человеком, пережившим Перл-Харбор. 80 лет назад, будучи молодым военным моряком и музыкантом, он встал в строй для исполнения Morning Colors. Он посмотрел вверх и увидел военные самолёты: японцы устроили неожиданное нападение на Тихоокеанский флот ВМС США.

ГОЛОС ДИКТОРА (архив): Линкор «Аризона» разбомблен, подтоплен и объят пламенем.

Тогда погибли 2403 американца.

Некоторым пришлось плыть через пламя горящего топлива. Дэвид Рассел быстро перебирался над огнём по верёвке со своего тонущего корабля на другое судно.

ДЭВИД РАССЕЛ, бывший моряк ВМС США: Я всё ещё вижу, как эти парни пробирались через огонь. Когда я просыпаюсь утром, я думаю о Второй мировой, о том, что там произошло, об этих горящих парнях. Для меня всё это очень тяжело.

Вот они тогда и сейчас. Осталось уже так мало людей, которые пережили те события и живы до сих пор.

ДЖЭК ХОЛДЕР, бывший моряк ВМС США: Я всё ещё вижу, как тот покрытый дымом корабль стоит накренённый под углом 45 градусов.

ДЭВИД РАССЕЛ: Как мне удалось выжить и почему они погибли?

КЕРРИ САНДЕРС, корреспондент NBC: И вы так и не нашли ответа на этот вопрос?



ДЭВИД РАССЕЛ: Думаю, что никто не нашёл.

Как позднее сказала Япония, она опасалась, что эта атака разбудит спящего гиганта. И именно так и произошло.

ФРАНКЛИН РУЗВЕЛЬТ, 32-й президент США (архив): 7 декабря 1941 года…

КЕРРИ САНДЕРС: Когда вы сейчас слышите у себя в голове эти слова…

ФРАНКЛИН РУЗВЕЛЬТ: …это дата, которая навсегда будет окутана позором.

КЕРРИ САНДЕРС: Что вы думаете на этот счёт?

ДЖЭК ХОЛДЕР: По-моему, один из моментов, который многие люди не осознают, состоит в том, что в этом конфликте военные победили не сами по себе. Те, кто оставался дома, все наши бабушки и все остальные: клепальщицы Роузи и так далее — они проделали прекрасную работу, поддерживая военных.

ДЭВИД РАССЕЛ: Отдать честь!

Пережившие те события просто просят, чтобы мы никогда об этом не забывали.

Кэрри Сандерс, NBC News, Перл-Харбор.

Дата выхода в эфир 08 декабря 2021 года.