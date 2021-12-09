Ученые не смогли повторить результаты исследований рака



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Исследователи из «Проекта воспроизводимости: биология рака» планировали повторить 193 эксперимента из 53 ведущих статей о раке, опубликованных с 2010 по 2012 год. В результате удалось воспроизвести только четверть из них, информирует команда проекта в научном журнале eLife.

Ученые не смогли провести большинство экспериментов, так как не смогли собрать достаточно информации об используемых методах или получить материалы, необходимые для воспроизведения. Более того, в 50 экспериментах, которые удалось воспроизвести, величина эффекта была в среднем на 85% ниже, чем в исходных экспериментах.

Величина эффекта показывает, насколько велик эффект, обнаруженный в исследовании. Например, два исследования могут обнаружить, что определенное химическое вещество убивает раковые клетки. При этом оно убивает 30% клеток в одном эксперименте и 80% в другом. Вывод — первый эксперимент дает меньше половины эффекта, который наблюдается во втором.

Ученые измерили, было ли воспроизведение успешным с помощью пяти критериев. Четыре критерия были связаны как раз с величиной эффекта, а пятый определял, имели ли оба эксперимента — исходный и повторный — одинаковые положительные или отрицательные результаты. И насколько эти результаты были статистически значимыми.

Все это вызывает беспокойство у исследователей: потому что эксперименты, которые невозможно воспроизвести, используются для запуска клинических испытаний и для разработки лекарств. Это может означать, что пациенты без всякой необходимости подвергаются воздействию небезопасных и неработающих препаратов. А значительная неэффективность доклинических исследований может помешать разработке лекарств в дальнейшем.

Впрочем, ученые предостерегают от чрезмерной драматизации результатов исследования. «На самом деле мы до конца не знаем, насколько хорошо работает система», — отмечает Джонатан Киммельман, специалист по биоэтике из Университета Макгилла в Монреале.

«Невозможность воспроизвести исследование не означает, что оно было неправильным, а его корректное воспроизведение не означает, что полученные результаты были верными. Ученые должны оценить, являются ли методы исследования беспристрастными и строгими», — говорит Ширли Ван, эпидемиолог из Бригама, которая проанализировала результаты проекта.