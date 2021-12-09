 

Пенсионеров, превысивших сроки дожития, привлекут к ответственности

09.12.2021, 9:51, Разное
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Комитет Госдумы по делам пенсионеров одобрил поправки к законопроекту об ограничении максимального срока дожития.

Если закон будет принят, то российские пенсионеры, прожившие на пенсии более 25 лет, будут привлекаться к уголовной ответственности за превышение сроков дожития и растрату средств Пенсионного фонда.

Комитет Госдумы одобрил поправки к законопроекту об ограничении максимального срока дожития– В настоящее время бюджет Пенсионного фонда свёрстан из предположения о том, что пенсионеры будут жить не более 25 лет после выхода на пенсию. Если этот срок систематически превышать, то увеличит бюджетный дефицит и приведёт к падению доходов граждан. Мы призываем всех пенсионеров ответственно относиться к срокам дожития и не создавать государству излишних проблем своим неуместным и избыточным долголетием, – пояснил автор законопроекта, депутат Станислав Гуревич.

В случае превышения сроков дожития на год и более пенсионеры могут столкнуться со штрафом в размере двух пенсий за период, в течение которого был превышен срок. А те пенсионеры, которые проживут 35 лет и более, могут подвергнуться лишению свободы в колонии-поселении.

Кроме того, в ближайшее время Госдума разработает «Памятку доживающего», которая объяснит пенсионерам их ответственность перед обществом за соблюдение сроков дожития.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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