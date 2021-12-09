 

США, Великобритания и Испания могут исчезнуть в ближайшие 100 лет

09.12.2021, 9:51, Разное
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В Болгарии (sic!) составили перечень стран, которым грозит скорое исчезновение с лица Земли в ближайшие 100 лет.

Так, по мнению издания, еще до начала XXII века США могут распасться из-за глубоких культурных и политических противоречий. Скорее всего, это произойдет, если какое-то важное событие не объединит жителей Соединенных Штатов.

Распад грозит и Великобритании. Решение Лондона о Брексите одобрили не все части страны. Также Шотландия может выйти из состава Великобритании в течение 20 лет.

Болгарское издание “Труд” считает, что на грани раскола находится и Испания, которая так и не оправилась от сильнейшего финансового кризиса 2008 года. В январе 2015 года безработица в стране достигла 24 процентов, а значительных улучшений за эти годы не произошло. Экономические неудачи Испании могут привести к независимости Каталонии и Страны басков от Мадрида.

Еще одна страна, которая может распасться из-за этнических разногласий, – это Бельгия. В ней существуют разногласия между фламандцами и валлонами. “Труд” предполагает, что в ближайшие 20 лет валлоны могут сформировать союз с Францией или обрести независимость.

Спрогнозировало болгарское издание и исчезновение некоторых государств из-за глобальных природных катаклизмов. Например, могут исчезнуть Нидерланды, так как значительная часть страны находится на уровне моря и на протяжении многих лет сталкивается с наводнениями. Кроме того, острова Кирибати и Мальдивы могут затонуть из-за повышения уровня Мирового океана.



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