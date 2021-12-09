Букмекерская контора Париматч: ключевые аспекты сотрудничества

09.12.2021, 12:06, Рекомендуем

Теги: Развлечения, Спорт, Технологии

Букмекерская контора Париматч появилась на рынке беттинга в 1996 г. Бренд принадлежит популярному украинскому холдингу. На работу получено несколько лицензий. Для игроков из РФ создан отдельный сайт. Платежи проводятся через ЕЦУПИС. У БК есть преимущества и недостатки, о которых стоит узнать перед пополнением депозита. Для этого вы можете ознакомится с обзором букмекера Париматч в разделе https://stavkinasport.com/bk-parimatch/ , а мы, в свою очередь, акцентируем внимание на важнейших аспектах сотрудничества.

Как зарегистрироваться новичку?

Начать сотрудничество следует с создания аккаунта. Потребуется:

Заполнить короткую анкету. Подтвердить e-mail. Заполнить профиль в Личном кабинете. Предоставить копию паспорта. Пройти регистрацию в ЕЦУПИС при отсутствии аккаунта. Идентифицировать учетную запись удобным способом.

При заполнении форм на сайте Париматч следует указывать достоверные данные. Они будут проверены менеджером конторы. При выявлении несоответствий счет будет заблокирован. Важно помнить, что БК работает только с совершеннолетними клиентами. Минимальный возраст для резидентов из РФ составляет 18 лет.

Обзор официального сайта

Беттинг-портал создан на современном шаблоне стандартного типа. Дизайн оригинальный, основными цветами выступает черный и желтый. Оформление максимально простое, не отвлекает от спортивных ставок.

Сайт поддерживает русский язык. Опций немного, функционал простой. На стартовой странице можно узнать о ближайших матчах, актуальных бонусах, изучить линию. Внизу даны ссылки на правовые документы.

Беттинг-площадка позволяет ставить с ПК и телефонов. Предлагается мобильная версия и приложение для Андроид и iOS. Первая запускается с браузера, второе с гаджета, но требует предварительной установки. Скачать можно с официального магазина.

Условия сотрудничества

У букмекера средние коэффициенты по рынку. На отдельные матчи можно встретить повышенные котировки. Маржа на топовые состязания составляет 2-3%, на соревнования, пользующиеся невысокой популярностью среди бетторов достигает 8%.

В линию входит свыше 20 спортивных дисциплин ― футбол, теннис, бокс, Формула 1, хоккей, футзал, регби, дартс, снукер и т.д. Предлагается заключать пари на киберспорт. Доступны топовые компьютерные игры ― Контр Страйк, Лига Легенд.

У БК 3 типа ставок ― ординар, экспресс, система. Дополнительно предусмотрены угловые, статистика, тоталы, гандикапы, форы и т.д. Бетторы могут заключать пари в Лайве и Прематче.

Бонусная политика

Контора предлагает большие количество бонусов. Предусмотрены:

приветственный до 10,000 р;

за установку мобильного приложения до 5,000 р;

страховка первого пари до 2,000 р;

фрибет 1,000 руб.

Для активных и опытных бетторов реализована возможность заключать пари по более высоким коэффициентам. Если игрок готов потратить от 70,000 р котировки будут увеличены на 10%. Дополнительно запускаются сезонные акции. Рекомендуется подписаться на промо-рассылку, чтобы не пропускать выгодные бонусы.

Финансовая политика

Сайт поддерживает популярные способы проведения платежей. Предусмотрены:

Банковские карты Visa, MasterCard, МИР;

ЭПС Qiwi, ЯндексДеньги, WebMoney, Первый ЦУПИС.

Чтобы начать ставить, потребуется вложить от 10 р. Для вывода на счету должно быть от 1000 р. За проведение транзакций букмекер не взимает комиссий. Перевод призовых средств в среднем занимаем 1 час. Реже приходится ждать до 5 дней.

БК автоматически удерживает НДФЛ 13% с выигрышей от 15 000 р. Компенсаций налога не предусмотрено. С меньших суммы выплаты должен делать беттор.