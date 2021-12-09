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«Искусство наживать деньгу»

09.12.2021, 9:26, Новости
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В областной библиотеке им. Н.А. Некрасова состоялось праздничное мероприятие по подведению итогов конкурса «Искусство наживать деньгу», приуроченного к 200-летию со дня рождения поэта.

В творческом состязании приняли участие 76 студентов из 6 вузов региона. Конкурс был инициирован ярославским отделением Банка России при поддержке Департамента культуры Ярославской области. Партнерами проекта выступили музей-усадьба Карабиха, областная библиотека им. Н.А. Некрасова, Региональный центр финансовой грамотности населения Ярославской области, Союз журналистов Ярославской области.

На итоговом празднике были представлены лучшие конкурсные работы и названы победители. Главным призом в каждой номинации стала серебряная памятная монета, выпущенная Банком России в юбилейный год. Дипломы и награды победителям и лауреатам вручал «сам Николай Некрасов»: ведущий конкурса выступил в роли великого поэта.

В направлении «Эссе» победила студентка ЯРГУ им. Демидова Анастасия Иерусалимская. В «Цифровых форматах» лучшей была названа группа студентов из ЯФФУ – Алина Леонтьева, Ирина Сулковская, Полина Полозова, Александра Цыганкова. В «Презентациях» победителем была признана работа студентов РГАТУ им. Соловьева – Константина Барщевского, Александра Гаврилова, Майи Рябининой, Марины Камахиной и Полины Корешковой. В «Театральном формате» победил студенческий театр «Луч» ЯГПУ им. Ушинского.

– Идея конкурса заключалась в том, чтобы наша молодежь увидела творчество знакомого всем с детства поэта другими глазами. Оценила Некрасова, как успешного предпринимателя, издателя, автора, у которого тема отношения к деньгам и финансовой грамотности представлена широко и современно. И сегодня мы убедились, что наш конкурс получился интересным и познавательным. У нас необыкновенно талантливая молодежь, открытая к новым знаниям и творчеству, – высказал свое мнение управляющий ярославским отделением Банка России Владимир Алексеев.




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