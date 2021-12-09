Захарова указала на стремление США развалить систему международных отношений

США наделят участников «Саммита за демократию» правом обслуживать американские интересы, они разваливают устоявшуюся систему международных отношений, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова написала в Telegram, что, по словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, «система международных отношений трансформируется, их нынешняя структура во главе с ООН, сложившаяся после Второй мировой войны, постепенно уходит в прошлое».

«При этом он признал, что его страна активно пытается преобразовать установившийся миропорядок за счет формирования новых «альянсов, партнерств и институтов», призванных работать в интересах Вашингтона», – отметила представитель МИД.

По ее словам, это «ровно то, о чем мы говорим уже года три: Штаты разваливают систему международных отношений, основанную на международном праве и центральной роли ООН, ради создания зоны собственного комфорта, в которой собираются единолично доминировать», и именно для этого они «организуют массовку в виде «Саммита демократий», участники которого будут наделены почетным правом обслуживать интересы американского режима».

«Заявление Джейка Салливана можно оценивать по-разному, от «циничное» до «хладнокровное». В одном не откажешь – оно честное. Впервые за много лет вещи названы своими словами», – заключила Захарова.

Ранее Захарова ответила на заявление главы Госдепа Энтони Блинкена о том, что «единственная агрессия, которую видели в последние годы, исходила со стороны России», а не НАТО.

Она также назвала заявление главы Госдепа «провальной попыткой подвести идеологическую базу под организуемый Вашингтоном «Саммит демократий».

В МИД РФ призывали Вашингтон решить собственные проблемы и преодолеть углубляющийся раскол внутри американского общества по вопросам этики и ценностей, а не браться за «экспорт демократии».

До этого в России заявили об угрозе подрыва ООН из-за «Саммита за демократию». Напомним, Соединенные Штаты пригласили на «Саммит за демократию» 110 стран, но Россию и Китай не позвали.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что США хотят приватизировать демократию и провести новые разделительные линии между странами, занимаясь подготовкой «саммита за демократию» без участия РФ и Китая.

«Саммит за демократию» намечен на 9-10 декабря.