Захарова указала на стремление США развалить систему международных отношений
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США наделят участников «Саммита за демократию» правом обслуживать американские интересы, они разваливают устоявшуюся систему международных отношений, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова написала в Telegram, что, по словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, «система международных отношений трансформируется, их нынешняя структура во главе с ООН, сложившаяся после Второй мировой войны, постепенно уходит в прошлое».
«При этом он признал, что его страна активно пытается преобразовать установившийся миропорядок за счет формирования новых «альянсов, партнерств и институтов», призванных работать в интересах Вашингтона», – отметила представитель МИД.
По ее словам, это «ровно то, о чем мы говорим уже года три: Штаты разваливают систему международных отношений, основанную на международном праве и центральной роли ООН, ради создания зоны собственного комфорта, в которой собираются единолично доминировать», и именно для этого они «организуют массовку в виде «Саммита демократий», участники которого будут наделены почетным правом обслуживать интересы американского режима».
«Заявление Джейка Салливана можно оценивать по-разному, от «циничное» до «хладнокровное». В одном не откажешь – оно честное. Впервые за много лет вещи названы своими словами», – заключила Захарова.
Ранее Захарова ответила на заявление главы Госдепа Энтони Блинкена о том, что «единственная агрессия, которую видели в последние годы, исходила со стороны России», а не НАТО.
Она также назвала заявление главы Госдепа «провальной попыткой подвести идеологическую базу под организуемый Вашингтоном «Саммит демократий».
В МИД РФ призывали Вашингтон решить собственные проблемы и преодолеть углубляющийся раскол внутри американского общества по вопросам этики и ценностей, а не браться за «экспорт демократии».
До этого в России заявили об угрозе подрыва ООН из-за «Саммита за демократию». Напомним, Соединенные Штаты пригласили на «Саммит за демократию» 110 стран, но Россию и Китай не позвали.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что США хотят приватизировать демократию и провести новые разделительные линии между странами, занимаясь подготовкой «саммита за демократию» без участия РФ и Китая.
«Саммит за демократию» намечен на 9-10 декабря.
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