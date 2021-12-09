 

Оценка ЦИАН на Google Play упала после запрета сдавать жилье «только славянам»

09.12.2021, 9:19, Новости дня
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У сервиса для аренды и покупки недвижимости ЦИАН упала оценка в Google Play с 4,8 до 2,9 после запрета сдавать жилье «только славянам».

Пользователи массово жалуются на запрет писать в объявлениях формулировку «только славянам»: многие ставят оценку в единицу и призывают отказаться от услуг сервиса. В настоящий момент оценка сервиса в Google Play составляет 2,9.

Напомним, один из крупнейших российских онлайн-сервисов по продаже и аренде недвижимости ЦИАН с 1 февраля запретит публиковать объявления, которые содержат дискриминацию по национальным, расовым или религиозным признакам.

Газета ВЗГЛЯД писала, что запрет сдавать жилье «только славянам» продиктован извне России.



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