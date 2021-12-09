В Украине сделали более 26 млн прививок от коронавируса

Первую дозу получили 69 267 человек, вторую – 109 529 человек.

В Минздраве подчеркнули, что общее число прививок против COVID-19, сделанных в Украине с начала вакцинальной компании, превысило 26 млн и составляет 26 126 460 прививок.

Первую дозу получили 13 974 698 человек, сделали две прививки и полностью иммунизированы – 12 151 762 человека.

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По данным Минздрава, больше всего прививок за все время сделали в стране вакциной Comirnaty (производство Pfizer/BioNTech) – 5 860 947, на втором месте CoronaVac – 4 585 079.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

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