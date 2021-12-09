Новогодние подарки дороже 1000 рублей будут облагаться налогом

Постановлением правительства все подарки стоимостью свыше 1 тысячи рублей, купленные с 21 декабря 2021 года по 14 января 2022 года, будут облагаться налогом, составляющим 20 процентов от цены.

Ссылаясь на данные из Федеральной налоговой службы (ФНС), в правительстве уточнили, что ежегодно в период новогодних выходных россияне тратят на подарки до 700 млрд рублей. Таким образом после уплаты нового сбора бюджет пополнится на 140 млрд рублей. Для удобства граждан погасить долг перед государством можно до 1 апреля 2022 года.

– Многие наши соотечественники готовы тратить на новогодние подарки колоссальные суммы денег. Почему бы не делать это с пользой для государства? А поскольку после такого опустошения кошелька граждане могут не располагать доступными средствами, мы продлили период налоговой отчётности до 1 апреля, – заявил председатель правительства.

В постановлении указывается, что подарками считаются бытовая техника, мебель, транспортные средства, элитный алкоголь, одежда, обувь, спортивный инвентарь, драгоценности, косметика, товары роскоши, гаджеты, туристические путёвки, различные сертификаты, прочие товары и услуги.

Оплатить налог можно в отделениях ФНС или воспользовавшись порталом Госуслуги. Его сумму обяжут указывать в чеках.

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