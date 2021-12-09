Подозреваемого в подготовке теракта в московской школе арестовали

Мещанский суд Москвы арестовал 18-летнего молодого человека, который сообщил о намерении устроить теракт в школе, расположенной в Глинистом переулке в столице, сказали в пресс-службе суда.

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы от 8 декабря 2021 года удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Кураева Арсения Мугутиновича меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток, то есть до 6 февраля 2022 года», – сообщил источник ТАСС.

Напомним, во вторник полицейские задержали около школы в Москве вооруженного 18-летнего молодого человека, который в соцсети «ВКонтакте» писал, что собирается устроить теракт в школе.